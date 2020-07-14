В Мангистау прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ

Актау. 13 июля. Kazakhstan Today -В регион доставлено 7,5 тонны груза в рамках договоренности главы региона Серикбая Трумова с руководством ОАЭ. В Мангистау прибыли: защитные медицинские халаты - 15 000 штук, маски - 90 000 штук, тесты на антитела - 100 000 штук, перчатки - 250 000 штук, накидки - 6000 штук, лицевые маски - 5000 штук, аппараты ИВЛ - 25 штук, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Мангистауской области отметили, что весь объем гуманитарной помощи будет равномерно распределен и доставлен в медицинские учреждения всех городов и районов региона.

Для контроля и рационального распределения гуманитарной помощи по медучреждениям региона в области создана специальная комиссия. Помимо этого, в городах и районах также сформированы аналогичные комиссии, в состав которых войдут общественники, местные депутаты и представители госструктур.

9 июля стало известно, что Россия на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Казахстане направит в республику дополнительно 50 тыс. систем тестирования на коронавирус.

Глава МЗ РК сообщил, что Казахстан отправит несколько бортов в Россию и Индию для доставки востребованных лекарств.

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