Казахстан ведет переговоры с ВОЗ по вопросу включения пневмонии в статистику по COVID-19

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Казахстан проводит переговоры со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу включения случаев заболевания атипичной пневмонией в статистику по COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Мы сейчас ведем переговоры с международными организациями, со Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день по рекомендациям ВОЗ в статистику идут только случаи, имеющие ПЦР-положительный результат. Вместе с тем мы прорабатываем данные. Сделали запрос, получим ответ от ВОЗ и путем переговоров придем к тем данным, которые необходимо учитывать", - сказала на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

Она отметила, что у каждой страны свой путь в статистике и учете.





Мы его хотим привести в единообразие, двигаться со всеми странами", - сказала вице-министр.

Как сообщалось ранее, врач Мынжылкы Бердихождаев обратился к Минздраву с призывом включать случаи атипичной пневмонии в статистику больных COVID-19.





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