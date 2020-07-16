Бюрабекова прокомментировала информацию о снижении уровня негативного восприятия мер по борьбе с COVID-19

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова прокомментировала информацию о снижении уровня негативного восприятия населением мер по борьбе с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Речь не шла о том, чтобы фильтровать СМИ. Как раз-таки акцент делался на проведение разъяснительной работы среди населения, среди пациентов, так как на самом деле информационная работа проводилась недостаточно, это и привело к жалобам, в том числе в социальных сетях, которые мы видим. Мы их анализируем и понимаем, что некоторые вопросы можно было снять на уровне первичной медицинской организации, если бы правильно проводилась разъяснительная работа", - сказала Бюрабекова.

Она отметила, что усиление разъяснительной работы снизит произошедший ажиотаж. "Это касается и ажиотажа, который произошел у нас с лекарственными средствами в розничной сети. И позволит правильно ориентировать пациентов, как себя правильно вести, в случае, если у них появились признаки коронавирусной инфекции", - сказала вице-министр.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алексей Цой, выступая на заседании правительства, сообщил о том, что планируется снизить уровень негативного восприятия населением мер по борьбе с КВИ до 10%. Для этого планируется проводить мониторинг негативных публикаций в СМИ и социальных сетях.

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