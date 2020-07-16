Прибывшие из России в виде гуманитарной помощи СИЗ переданы в медучреждения Нур-Султана

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Лекарства и средства индивидуальной защиты, поступившие в Казахстан в качестве гуманитарной помощи из России, начали поступать в медицинские организации столицы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня единый дистрибьютор уже отгрузил 2790 комплектов защитной одежды и 21 850 медицинских масок в медицинские организации города Нур-Султана. Эти средства индивидуальной защиты будут использованы для экипировки столичных медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе "СК-Фармация".

Также, по информации ведомства, машины с гуманитарной помощью из Российской Федерации повезли такие же наборы со средствами индивидуальной защиты и лекарствами во все регионы страны.

Кроме того, в больницы поступят 236 упаковок лекарственного средства "Фавипиравир", которое было недавно включено в клинический протокол лечения коронавирусной инфекции.

В пресс-службе отметили, что 14 июля единым дистрибьютором завершены закупочные процедуры по этому препарату. До конца июля на склады "СК-Фармация" поступят 700 тыс. таблеток "Фавипиравира", которые будут сразу развезены в медицинские организации страны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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