Нужно приравнять к смерти от коронавируса всех, кто умер от пневмонии - Худайбергенов

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Внештатный советник президента Олжас Худайбергенов высказался о статистике по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.

Статистика с коронавирусом стала одним из серьезных информационных провалов бывшего руководства Минздрава, из-за чего доверие населения к коронавирусным инициативам упало, а страна попала в заголовки мировых СМИ и чуть ли не стала родиной непонятного вируса с подачи китайского посла в КЗ", - написал Худайбергенов на своей странице в Facebook .

Он разъяснил ситуацию по статистике.

В марте начались первые тесты, а мощности тестирования были низкими. К середине апреля мы достигли 20 тысяч в сутки, а к началу мая около 30 тысяч в сутки. В начале мая также появилась отдельная графа по бессимптомным, что однозначно является ошибкой. Мировая статистика считала ровно наоборот - было общее число больных и отдельно считали число тяжело больных. У нас до сих пор нет такого подхода. Понятно, что охват тестированием не успевает за скоростью распространения вируса, а число тяжело больных начало расти, и пока они (не) сдадут ПЦР-тесты, их не принимали в больницу, и тогда состояние больных ухудшалось. В итоге в середине июня было решено принимать, если есть хотя бы КТ, который показывает процент поражения легких. Но с КТ тоже были очереди. Но, с другой стороны, шансы пройти одно из двух уже были выше, плюс КТ точно показывал пневмонию, а ПЦР-тест мог быть ложноотрицательным или ложноположительным (первое намного более вероятно)", - сообщил советник президента.

По его словам, ПЦР-тесты могут быть ложноотрицательными потому что: сам тест нечувствительный или имеет погрешность; мазок взяли неправильно; были неправильные манипуляции в процессе анализа.

Человеческие ошибки объяснялись тем, что первый состав сотрудников центров тестирования заболевал, на их место приходил новый состав, который надо было учить, в любом случае их компетенция была ниже. Плюс в регионах в целом компетенции ниже, чем в Алматы и столице. Увеличение охвата тестированием, размещение центров в большем числе населенных пунктов неизбежно повышало число ложноотрицательных тестов. Как следствие, появилась пневмония, которая якобы не имела отношения к коронавирусу. Мой коллега сдал два ПЦР-теста подряд, оба показали отрицательный результат, но он болел пневмонией, а когда сдал на антитела, то выявили большой показатель антител, то есть он болел коронавирусом. Тест на антитела более точный, чем ПЦР-тест", - пояснил он.

Худайбергенов отметил, что нужно приравнять к смерти от коронавируса всех, кто умер от пневмонии.

Когда люди умирали от пневмонии, имея ложноотрицательный тест или вовсе не успев сдать тест, то тело отдавали родным, дальше проходили поминки, жаназа, похороны, что гарантировало быстрое и широкое распространение коронавируса. В некоторых случаях, родственники, желая достойно похоронить умершего, договаривались с врачами указать причиной смерти - инсульт, инфаркт, тромбоз, острую сердечную недостаточность. Забрав тело, быстро везли на кладбище хоронить, что тоже не спасало от заражения. Но зато статистика искажалась. По сути, надо приравнять к смерти от коронавируса всех, кто умер от пневмонии или умер от других болезней в больницах, где лечили от коронавируса. Вряд ли эти люди могли там избежать заражения. А дальше общее число можно делить на тех, кто имеет прямое подтверждение в виде ПЦР-теста и косвенное в виде прочих признаков. Думаю, такой подход увеличит цифры смертности в 10 раз", - сообщил внештатный советник президента.

При этом он отметил, что при выправлении статистики надо связаться с Worldometer.info, чтобы прирост умерших и больных разнесли по дням, а не внесли одним днем, чтобы опять не попали в мировые СМИ - в прошлый раз скачок в приросте было из-за того, что бессимптомных больных не учитывали, и вписали их число одним днем, и страна сразу вылетела на первое место по заражению.

Ну и надо сделать выплаты по 10 млн тенге всем врачам, участвовавших в лечении, не имевших положительного теста и умерших от пневмонии. А также по 2 млн тенге всем врачам, переболевшим и болеющим коронавирусом/пневмонией, если они участвовали в лечении от коронавируса", - заключил Худайбергенов.

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