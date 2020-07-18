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В выходные дни в Петропавловске ограничат движение общественного транспорта

17.07.2020, 12:51 8533
В выходные дни в Петропавловске ограничат движение общественного транспорта
Петропавловск. 17 июля. Kazakhstan Today - В Петропавловске вводятся временные усиления ограничительных мер на территории города в выходные дни согласно постановлению главного государственного санитарного врача города, передает Kazakhstan Today. 
 
Усиление ограничительных мер на территории города вводится в выходные дни:
 
с ноля часов 18 июля 2020 года до ноля часов 20 июля 2020 года;
 
с ноля часов 25 июля 2020 года до ноля часов 27 июля 2020 года;
 
с ноля часов 1 августа 2020 года до ноля часов 3 августа 2020 года.
 
Движение общественного транспорта в это время будет приостановлено.
 
Работать будут следующие маршруты: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4А, 4Т, 8М, 24М, 27.
 
утром с 06.30 до 10.00;
 
вечером с 18.00 до 21.30.
 
Данные меры приняты с целью предотвращения распространения инфекции.
 

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