В выходные дни в Петропавловске ограничат движение общественного транспорта

Петропавловск. 17 июля. Kazakhstan Today - В Петропавловске вводятся временные усиления ограничительных мер на территории города в выходные дни согласно постановлению главного государственного санитарного врача города, передает Kazakhstan Today.

Усиление ограничительных мер на территории города вводится в выходные дни:

с ноля часов 18 июля 2020 года до ноля часов 20 июля 2020 года;

с ноля часов 25 июля 2020 года до ноля часов 27 июля 2020 года;

с ноля часов 1 августа 2020 года до ноля часов 3 августа 2020 года.

Движение общественного транспорта в это время будет приостановлено.

Работать будут следующие маршруты: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4А, 4Т, 8М, 24М, 27.

утром с 06.30 до 10.00;

вечером с 18.00 до 21.30.

Данные меры приняты с целью предотвращения распространения инфекции.

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