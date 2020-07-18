В Казахстане заболевших пневмонией включат в статистику по COVID-19

Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены с случаями пневмонии, с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки COVID-19", - сообщил Алексей Цой.
Он отметил, что течения этих заболеваний имеют сходство, соответственно, имеет место необходимость применения единых подходов к тактике их лечения.
11 июля текущего года Министерством здравоохранения получено официальное уведомление Всемирной организации здравоохранения по классификации и учету случаев COVID-19 в новом формате", - проинформировал министр.
До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве стран, осуществлялся учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
По словам Цоя, с третьей декады июня отмечен рост вирусных пневмоний без уточнения возбудителя, то есть лабораторно не подтвержденных.
Статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных: лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний неуточненных", - добавил он.
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