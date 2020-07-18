Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане заболевших пневмонией включат в статистику по COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 будут объединены с случаями пневмонии, с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки COVID-19", - сообщил Алексей Цой.

Он отметил, что течения этих заболеваний имеют сходство, соответственно, имеет место необходимость применения единых подходов к тактике их лечения.

11 июля текущего года Министерством здравоохранения получено официальное уведомление Всемирной организации здравоохранения по классификации и учету случаев COVID-19 в новом формате", - проинформировал министр.

До настоящего времени в Казахстане, как и в большинстве стран, осуществлялся учет только лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По словам Цоя, с третьей декады июня отмечен рост вирусных пневмоний без уточнения возбудителя, то есть лабораторно не подтвержденных.

Статистика по заболеваемости и смертности COVID-19 будет формироваться из двух источников данных: лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и вирусных пневмоний неуточненных", - добавил он.

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