Врач предупредил о вреде приема дексаметазона в домашних условиях

Алматы. 21 июля. Kazakhstan Today - Дексаметазон назначается под наблюдением врачей и коррекцией анализов, которые проводятся в обязательном порядке, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал в ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций о вопросах лечения COVID-19 и лекарственном обеспечении стационара главный врач детской городской клинической инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин, сейчас активно муссируется информация о необходимости использовать дексаметазон при КВИ.

Есть люди, которые в домашних условиях начали применять данный препарат. Хотелось бы еще раз сказать, что данные виды препарата показаны только в стационарных условиях", - сказал Ержан Сералин.

Он добавил, что препарат назначается под наблюдением врачей и коррекцией анализов, которые проводятся в обязательном порядке.

Также врач призвал жителей воздержаться от применения лекарств, публикуемых на просторах социальных сетей.

К сожалению, очень много информации, распространяемой в Интернете, социальных сетях, где рекомендуют много препаратов, которые вообще не показаны при данной вирусной инфекции. Очень много принимаются препараты неизвестного происхождения. Хотел бы заверить население, что мы в стационарах видим, к каким осложнениям это приводит", - добавил Ержан Сералин.

Врач предупредил о том, что самолечение и употребление не по назначению антибиотиков и других неизвестных препаратов приводит к осложнению в лечении.

В Алматы непрерывно поступают лекарства. Кроме того, резервный фонд лекарств в городе поставил более 70 тыс. упаковок медикаментов в стационары.

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