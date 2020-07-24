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Минздрав разрабатывает план по ослаблению карантина

23.07.2020, 09:32 16363
Минздрав разрабатывает план по ослаблению карантина
Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан в интервью телеканалу "Хабар 24" рассказал, что в ближайшее время министерство озвучит меры по смягчению карантина в стране, передает Kazakhstan Today.
 
Глава Минздрава рассказал, что Казахстан учитывает международный опыт выхода из карантина, отметив, что послабление будет поэтапным.
 
Будет замеряться действующая эпидситуацию в целом и в отдельности по регионам. 
 

Возможны какие-то интервенции по системе здравоохранения, возможны локдауны выходного дня. Есть разные методы - дистанцирование, ограничение на рабочих местах. Процент работающих очно или в дистанционном формате. Очень много различных есть методов, которые сейчас примеряются в мире для того, чтобы сдерживать", - пояснил Цой. 


 
Он сообщил, что если ко 2 августа ситуация по КВИ стабилизируется, будет наблюдаться динамика по улучшению показателей, то рассмотрят возможность открытия детсадов и образовательных учреждений.
 

Если вдруг будут вспышки либо неизвестные процессы в риске повышения заболеваний и смертности, конечно, мы будем предлагали правительству продлевать", - сказал Цой. 

 
По его словам, эффект от двухнедельного карантина станет заметен на третью, четвертую неделю после введения. 
 

Потому что 14 дней - инкубационный период, после него мы уже можем видеть эффект первого карантина. В середине августа мы увидим эффект от четырехнедельного карантина, тогда уже можно делать какие-то корреляции..." - объяснил министр.


Он также сообщил, что в стране готовят 12-й протокол лечения коронавирусной инфекции. В новом протоколе будут учтены лекарства для лечения на дому, под наблюдением участкового терапевта. 
 

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