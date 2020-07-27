Казахстанских предпринимателей не будут наказывать за нарушение карантина клиентами

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Предпринимателей не будут наказывать за нарушение масочного режима и других санитарных норм посетителями, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Сегодня предприниматели из кожи вон лезут, чтобы соблюсти все санитарные требования: это касается и обустройства рабочих мест, наличия дезсредств, допуска в помещения потребителей в масках и так далее. В Сети уже появляются публикации о конфликтах на этой почве. Так называемые неверующие зачастую отказываются соблюдать масочный режим и не всегда корректно реагируют на замечания. Один из таких инцидентов произошел на неделе в Карагандинской области", - пишет заместитель руководителя аппарата бизнес-омбудсмена Шынгыс Темир на своей странице Facebook.

По его данным, это случилось в продуктовом магазине, имеются записи с камер видеонаблюдения.

На замечания продавца надеть маску покупатель отреагировал негативно - он нанес удар кулаком одному мужчине в лицо и быстро покинул помещение, продавец последовала за ним. По имеющейся информации, драка продолжилась снаружи. После случившегося продавец обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы. Мне сообщили, что зачинщик задержан, заведено дело, дополнительной информацией поделюсь по мере поступления", - рассказал Шынгыс Темир.

Он подчеркнул, что ни в коем случае предприниматель не должен нести ответственность за нарушение карантина потребителями. Добросовестный предприниматель, заботясь о нашем здоровье, пытаясь соблюдать установленные требования, порой сам подвергается опасности, заметил заместитель руководителя аппарата бизнес-омбудсмена.

С самого начала усиления ответственности и введения локдауна мы проговорили с Минздравом и санврачами, что за нарушения масочного режима и несоблюдение других сантребований потребителем ответственность будет нести сам потребитель. Отрадно, что санврачи согласились с нами и поддержали нас в этом начинании", - подчеркнул Шынгыс Темир.

Если вопреки этому будет установлен факт привлечения к ответственности предпринимателя, прошу обращаться в офис бизнес-омбудсмена, можно позвонить по короткому номеру контакт-центра НПП "Атамекен" 1432 или написать сюда - мне в Фейсбук. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь!" - заключил Шынгыс Темир.

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