Число зарегистрированных случаев заболевания коронаврусом в Казахстане превысило 83 тыс.

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане выросло до 83 122, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1402 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 589 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 292 / 105;

город Алматы - 221 / 122;

город Шымкент - 54 / 5;

Акмолинская область - 56 / 32;

Актюбинская область - 25 / 11;

Алматинская область - 38 / 30;

Атырауская область - 37 / 31;

Восточно-Казахстанская область - 171 / 69;

Жамбылская область - 52 / 26;

Западно-Казахстанская область - 88 / 50;

Карагандинская область - 106 / 40;

Костанайская область - 58 / 23;

Кызылординская область - 8 / 4;

Мангистауская область - 45 / 13;

Павлодарская область - 54 / 13;

Северо-Казахстанская область - 74 / 7;

Туркестанская область - 23 / 8.

Всего в стране выявлено 83 122 заболевших.

По данным Наццентра общественного здравоохранения МЗ РК, темп роста заболеваемости в среднем за 7 дней составляет 2,5%.

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