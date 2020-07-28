Число зарегистрированных случаев заболевания коронаврусом в Казахстане превысило 83 тыс.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1402 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 589 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 292 / 105;
город Алматы - 221 / 122;
город Шымкент - 54 / 5;
Акмолинская область - 56 / 32;
Актюбинская область - 25 / 11;
Алматинская область - 38 / 30;
Атырауская область - 37 / 31;
Восточно-Казахстанская область - 171 / 69;
Жамбылская область - 52 / 26;
Западно-Казахстанская область - 88 / 50;
Карагандинская область - 106 / 40;
Костанайская область - 58 / 23;
Кызылординская область - 8 / 4;
Мангистауская область - 45 / 13;
Павлодарская область - 54 / 13;
Северо-Казахстанская область - 74 / 7;
Туркестанская область - 23 / 8.
Всего в стране выявлено 83 122 заболевших.
По данным Наццентра общественного здравоохранения МЗ РК, темп роста заболеваемости в среднем за 7 дней составляет 2,5%.
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