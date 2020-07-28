Аким Талгарского района скончался от пневмонии

Талдыкорган. 27 июля. Kazakhstan Today - Аким Талгарского района Алматинской области скончался от пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром от пневмонии скончался аким района Жолан Умаров", - сообщили в пресс-службе Талгарского района.

По информации ведомства, Жолан Умаров родился в 1979 году. Женат, четверо детей.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - добавили в акимате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства