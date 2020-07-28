Аким Талгарского района скончался от пневмонии

Талдыкорган. 27 июля. Kazakhstan Today - Аким Талгарского района Алматинской области скончался от пневмонии, передает Kazakhstan Today.
Сегодня утром от пневмонии скончался аким района Жолан Умаров", - сообщили в пресс-службе Талгарского района.
По информации ведомства, Жолан Умаров родился в 1979 году. Женат, четверо детей.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - добавили в акимате.
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