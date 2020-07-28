В Карагандинской области пошла на спад заболеваемость COVID-19

Караганда. 27 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад - показатель ежедневного прироста установился на уровне 1,5%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении здравоохранения области, количество вызовов скорой помощи сократилось в три раза, порядка половины коек в госпиталях сейчас свободны.

Между тем аким области Женис Касымбек поручил своевременно начать подготовку к возможной второй волне КВИ в осенне-зимний период. Улучшение эпидемиологической ситуации не даёт повода для самоуспокоения, заявил он.

На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 8058 случаев заражения. Прирост заболевших составляет 1,5%. У 81 человека болезнь завершилась летальным исходом. Выздоровели 4926 пациентов. Анализ за последние две недели показывает, что эпидситуация улучшается, заболеваемость идёт на убыль. Загруженность коечного фонда уменьшилась. Инфекционные койки заняты на 47%, провизорные - на 50%, - доложил руководитель Управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Он отметил кардинальное улучшение лекарственного обеспечения: в стационарах имеется достаточный запас необходимых препаратов; в поликлиники области поступили антибиотики для обеспечения больных, лечащихся от пневмонии на дому; в аптечной сети также решился вопрос с дефицитом.

Также в области разработан план подготовки системы здравоохранения к работе в осенне-зимний период на случай возможной второй волны КВИ. Он включает меры по развитию инфраструктуры, улучшению материально-технической базы лечебных учреждений, созданию стабилизационного фонда.

Планируется дополнительно закупить 1500 пульсоксиметров, 500 концентраторов кислорода, 302 ИВЛ-аппарата, сообщил Ержан Нурлыбаев. Кроме того, будет увеличено число компьютерных томографов и цифровых рентген-аппаратов, расширена сеть ПЦР-диагностики.

Решается проблема нехватки медицинских кадров. По информации руководителя ведомства, в этом году планируется трудоустроить 360 выпускников медицинских вузов. В городах и районах области молодым специалистам предоставляют жильё.

В целом надо констатировать, что идёт устойчивое снижение заболеваемости. В госпиталях большое количество свободных мест. Динамика положительная, её надо поддерживать. Важнейшая задача - подготовка системы здравоохранения к работе в осенне-зимний период. Прогнозируется вторая волна КВИ. Мы должны быть к этому максимально готовы, чтобы предоставить жителям всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Женис Касымбек.

Аким области поручил не ослаблять контроль за соблюдением карантинного режима и жёстко пресекать нарушения.

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