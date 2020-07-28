Чем опасно употребление антибиотиков без назначения врача

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - Употребляя антибиотики без назначения врача, люди ослабляют свой иммунитет и ухудшают здоровье. Об этом напомнили инфекционисты Алматы, передает Kazakhstan Today.

Заведующий инфекционным отделением, фтизиохирург, пульмонолог Центра фтизиопульмонологии Абзал Малбасканов в ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций призвал горожан не заниматься самолечением при коронавирусной инфекции и пневмонии.

Как отмечает Малбасканов, горожане часто прибегают к самостоятельному лечению коронавирусной инфекции.

Коронавирусная пневмония - заболевание, вызываемое вирусом, антибиотики являются лекарственными средствами, которые применяются против бактерий. Употребляя антибиотики, мы ослабляем свой иммунитет и ухудшаем здоровье. Поэтому не рекомендуется самолечение антибиотиками дома", - пояснил эксперт.

Как объясняет врач-инфекционист, при подозрении на заболевание необходимо проконсультироваться с врачом, узнать, как протекает болезнь, на каком уровне, пройти дополнительное клинико-рентгеновское обследование и только после назначения употреблять лекарственные препараты. В большинстве случаев только после данных процедур пациенты добиваются полноценного выздоровления.

Некоторые люди лечатся самостоятельно народными средствами, что оттягивает время и усугубляет ситуацию. При поступлении в медицинские организации лечение может протекать в другой форме", - добавил он.

В случаях проявления симптомов заболевания горожанам рекомендуется незамедлительно обращаться за помощью к медицинским сотрудникам. Также эксперт призывает всех соблюдать меры профилактики и здоровый образ жизни. С вопросами обращаться по номерам 1406 или 3000-505.

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