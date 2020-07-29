Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - В Алматы строят новые госпитали для больных КВИ и патологоанатомическое бюро. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент агентства.

В рамках подготовки к новой волне пандемии увеличим инфекционные койки в стационарах первого эшелона для тяжелобольных на 1015. До конца августа будет введен новый госпиталь на 500 койко-мест. До середины сентября введем еще один быстровозводимый инфекционный госпиталь на 300 койко-мест", - сообщил аким Алматы.

Кроме того, по его словам, до 1 октября в мегаполисе на базе двух гостиниц за счет частных инвестиций появятся еще две клиники для больных COVID-19 мощностью 215 койко-мест.

До конца августа будет также введено в строй новое патологоанатомическое бюро", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он также отметил, что в городе сформирован кадровый резерв из числа 1689 медработников, ведется их постоянная переподготовка.

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