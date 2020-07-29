Эксперты прокомментировали информацию о том, что дезинфекция вызывает пневмонию

Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - Некоторые алматинцы опасаются, что дезинфицирующие растворы, которыми обрабатывается территория города в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, вредна для здоровья, передает Kazakhstan Today.

Инфекционисты Алматы опровергли версию о том, что проводимая в городе дезинфекция вызывает пневмонию.

Врач-инфекционист, вирусолог, специалист по биобезопасности, доктор Phd Карлыгаш Абдиева отмечает, что все препараты прошли соответствующую проверку.

Дезинфекция не может спровоцировать пневмонию, так как все препараты для дезинфекции проходят тестирование на токсичность. Вирус COVID-19 очень живучий на поверхностях, согласно канадским исследованиям Pathogen Safety Data Sheets (PSDSs), коронавирусы могут сохраняться до 7-9 суток при определённой влажности и температуре. Поэтому дезинфекция поверхностей соответствующими препаратами необходима для предотвращения распространения вируса", - отметила она.

Карлыгаш Абдиевой добавила, что вирус COVID-19 тяжелый, при разговоре больной человек выделяет микрокапли слюны, содержащие вирус, которые оседают на поверхности в течение 30 минут. Поэтому дезинфекция необходима, особенно когда в стране растет количество случаев коронавирусной инфекции.

Мы все знаем, что занос на лицо может быть таков: прошёл больной человек, дотронулся до перил или дверной ручки, вслед за ним другой человек держится за те же перила и потом трогает свое лицо, вследствие чего при отсутствии соответствующей дезинфекции увеличивается степень распространения COVID-19 через контактный механизм передачи инфекции. Дезинфекция улиц, подъездов - это такая же необходимая мера профилактики распространения коронавирусной инфекции, как и ношение маски и частое мытье рук", - сообщила Карлыгаш Абдиева.

В свою очередь, заведующий инфекционным отделением, фтизиохирург, пульмонолог Центра фтизиопульмонологии Абзал Малбасканов также отметил, что информация о том, что дезинфекция вызывает пневмонию недостоверна, не соответствует действительности. Он посоветовал горожанам не поддаваться на провокации и перепроверять информацию в официальных, научных источниках.

Сейчас есть официальные источники. Есть официально опубликованная литература ВОЗ, Министерства здравоохранения Республики Казахстан, есть научно-популярные журналы, которые проводят стопроцентное исследование", - сказал Абзал Малбасканов.

Он добавил, что не следует доверять каналам без названия.

Сегодня в Алматы проводится 28-й этап дезинфекционной обработки мест общего пользования, территория медицинских учреждений, торговые объекты, подъезды и дворы многоэтажных жилых домов (МЖД) и другие места скопления горожан. Для дезинфекционной обработки подъездов и дворов применяются 2 вида дезинфекционных средств: "Глюзамин" и "Акма-Хлор". Это проверенные препараты отечественного производства, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям РК, Таможенного союза. Они зарегистрированы в государственном реестре препаратов, разрешенных для производства, реализации и использования. Эти средства эффективны против бактерий, вирусов, грибков, относятся к 3-му классу умеренно опасных и 4-му классу малоопасных веществ, не оказывают местного раздражающего действия и не несут вреда для человека, животных и птиц.

Используемые рабочие растворы готовят ответственные дезинфекторы, прошедшие обучение и имеющие свидетельства. Обработка подъездов жилых домов, игровых площадок, других мест общего пользования проводится при отсутствии людей - с предупреждением жителей о времени дезинфекции и разъяснением о соблюдении мер безопасности. Горожанам рекомендуется в течение 5 часов после обработки не посещать данные места.

Следует отметить, что "Акма-Хлор" имеет выраженный характерный запах, у "Глюзамина" он практически отсутствует. Поэтому при обработке объектов с применением дезинфицирующего раствора "Акма-Хлор" люди могут ощущать запах препарата, а при применении дезинфицирующего раствора "Глюзамина" не ощущают его.

В Алматы лабораторный контроль за применяемыми дезинфекционными препаратами осуществляется систематически и держится руководством города на особом контроле. Для проведения лабораторных исследований на соответствие санитарно-гигиеническим нормам управлением жилищной политики проводится отбор и доставка проб готовых дезинфицирующих растворов в филиал "Национальный центр экспертизы по Алматы".

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