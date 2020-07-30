Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - За скоплением горожан в Алматы следят с помощью мобильных телефонов, передает Kazakhstan Today.

С мая 2020 года управлением цифровизации Алматы совместно с операторами Теле2/Altel, Beeline, Казахтелекомом запущена Система анализа города в период пандемии, с помощью которой анализируются места и время скоплений людей по городу. Система функционирует в штабе Межведомственной комиссии Алматы, помогая в принятии оперативных решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции", - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления цифровизации Баян Конирбаев.

По его информации, данные в системе обновляются в режиме near real time в разрезе каждого часа и геоплощадях 500х500 метров, что позволяет фиксировать индекс самоизоляции по городу и определять места наибольших скоплений. Для определения количества покидающих домашнюю зону горожан используется критерий удаления от домашней зоны на расстояние более чем 1 километр.

При этом система не содержит каких-либо персональных данных, данные предоставляются операторами мобильной связи в обезличенном виде, в формате статистики по секторам.

Как уточнил Конирбаев, анализ перемещений по городу показывает наибольшую концентрацию людей в Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах, самая низкая активность днем в Наурызбайском районе. Наибольшая активность наблюдается в дневное время будних дней с 12.00 до 15.00, в частности, на территориях, прилегающих к Арбату и Зеленому базару, барахолки, в районе Розыбакиева - Райымбека, а также городских больниц. На основе этих данных, например, Межведомственной комиссией усилена дезинфекция в наиболее активных районах, принимаются другие меры по противодействию распространения КВИ.

Система анализа города также анализирует звонковую активность на номера 103, 1308, 1406. Наибольшее количество звонков поступает на номер скорой помощи 103: от двух до шести тысяч в день. При этом видна корреляция пиков звонков на 103, после чего через 4-8 дней следует рост зафиксированных случаев заболевания КВИ. Эти данные позволяют лучше анализировать эпидемиологическую динамику, планировать загруженность и распределение коечного фонда для больных КВИ.

С середины июля к существующей аналитике добавились данные по активным очагам заражения КВИ, въездным - выездным транспортным потокам через камеры видеонаблюдения, данные "Транспортного холдинга города Алматы" по пассажиропотокам на пригородных маршрутах. Накопленные данные позволяют определять прирост/снижение активности в геоплощадях; видеть закономерность и анализировать принимаемые меры карантинного регулирования.

Проект продолжает развиваться. В течение августа будет реализован дополнительный анализ данных сотовых операторов по миграционным потокам жителей Алматинской области в город: откуда, в каком объеме формируется миграционный поток, направления движения по городу и места скоплений. С течением времени будут интегрироваться и другие данные, а накопленная аналитика позволит лучше понимать поведение города, черпать уроки из принятых мер регулирования пандемии и принимать новые системные решения на основе данных, заключил Конирбаев.

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