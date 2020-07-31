Карантин в Казахстане снова продлен на две недели

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК рассказал решении, принятом государственной комиссией, передает Kazakhstan Today.

Сегодня по поручению Касым-Жомарта Токаева госкомиссия под председательством премьер-министра приняла решение о продлении карантинных мер на две недели", - сказал Тугжанов.

Он отметил, что правительство совместно с акиматами регионов на ежедневной основе продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и примет все необходимые оперативные решения для улучшения ситуации.

Как нам известно, на сегодня сформирован предварительный перечень субъектов предпринимательства, работу которых планируется возобновить первым этапом после завершения карантинных мир. Это Торгово-развлекательные центры, торговые дома и торговые сети, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры и кружки, детские дошкольные организации в режиме дежурных групп, салоны красоты, парикмахерские центры, салоны косметически и косметологических услуг", - перечислил Тугжанов.

Он отметил, что предстоящие две недели дадут возможность субъектам предпринимательства провести усиленную подготовительную работу для открытия.

По каждому объекту будут приняты конкретные меры санитарного режима. До 5 августа Минздравом разработает и опубликует санитарные требования по возобновляемым объектам. В соответствии с требованиями субъекты бизнеса будут обязаны обеспечить соблюдение строгих санитарных норм, касающееся масочного режима, дезинфекции, наличия разметок, санитайзеров, наполняемость объектов, а также обеспечение норм социального дистанцирования. Каждый объект перед открытием будет тщательно обследован руководством акиматов, санитарных служб, с участием представителей общественности, НПП "Атамекен", профсоюзных организаций. Только в случае соблюдения всех требований будут выдаваться положительные заключения, акты обследования, без чего субъекты бизнеса не смогут работать", - сказал заместитель премьер-министра.

По его словам, посткарантинный контроль за соблюдением санитарных требований будет вестись мобильными группами. При несоблюдении требований нарушителей будут штрафовать вплоть до закрытия объектов.

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