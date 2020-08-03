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ВОЗ продлила режим ЧС в мире на три месяца

02.08.2020, 09:05 325756
ВОЗ продлила режим ЧС в мире на три месяца
Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса на три месяца, передает Kazakhstan Today.
 
В комитете согласились, что пандемия до сих пор представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывая международную озабоченность. Рекомендацию продлить такой режим комитет представил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесус, и он с ней согласился. В этой связи комитет снова созовут в течение трех месяцев по решению генерального директора.
 
Глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия - это кризис, "который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий". По его словам, в настоящее время многие вопросы удалось решить, но многие еще только предстоит. 
 
Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, большинство населения восприимчиво к этому вирусу, даже там, где были зафиксированы "суровые вспышки" болезни, пишет ТАСС.
 
Комитет рекомендовал ВОЗ "продолжать координировать и мобилизовывать" глобальные и региональные организации на борьбу с пандемией, оказывать поддержку странам в противодействии распространению COVID-19 и содействовать ускорению научных исследований для выяснения животного источника и потенциального природного резервуара коронавируса.
 
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 289 тысяч человек, более шести тысяч умерли.
 

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