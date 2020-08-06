В Алматинской области смягчают карантин

Талдыкорган. 5 августа. Kazakhstan Today - Опубликовано постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Акимат области на своей странице в Facebook опубликовал постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача региона "О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главного государственного санитарного врача Алматинской области №23 от 2 августа "О строгих карантинных мерах на территории Алматинской области".

Согласно изменениям, будут открыты крытые продовольственные и непродовольственные рынки (за исключением рынков по продаже строительных материалов, запасных частей транспортных средств). Кроме того, будет разрешено перевозить людей общественным транспортом с установленным равномерным графиком, с увеличением количества общественного транспорта на маршрутах внутри населенных пунктов.

За сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших COVID-19. Всего за период пандемии в Казахстане выявлено 94 882 заболевших.

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