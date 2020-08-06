Сагинтаев рассказал об эпидситуации по КВИ в Алматы

Алматы. 5 августа. Kazakhstan Today - Ежедневный рост заболеваемости - это результат того, сколько проводится ПЦР-тестов, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире на телеканале "Алматы" рассказал об эпидситуации по КВИ в городе и ответил на актуальные вопросы.

Так, по словам акима, сегодняшняя ситуация по сравнению с июлем совсем иная, о чем говорит ежедневная статистика.

Когда мы говорим о том, что заболеваемость ежедневно растет, то это результат того, сколько мы проводим ПЦР-тестов. На сегодня по городу мы уже за это время провели 435 тысяч ПЦР-тестов, это самый большой результат по стране. Из этих 176 тысяч по самообращениям. Сейчас по городу очень много мест открыли, где люди могут подъехать на автомобиле, и, не выходя из транспорта, можно сделать заборы. Это все, конечно, будет влиять на цифры", - сказал аким.

Бакытжан Сагинтаев прокомментировал и ситуацию с койко-местами. По его словам, если в июле наблюдался дефицит мест для госпитализации, то сегодня ситуация обратная.

У нас более 6 тысяч койко-мест наготове, но занятость составляет сегодня всего 30%. На пике занятость была 90%. Сегодня достаточно койко-мест", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Аким добавил, что деятельность провизорного стационара в здании спортивного комплекса Halyk Arena приостановлена, но если вдруг в клиниках мест не будет хватать, то его снова разморозят и он будет принимать пациентов. Соответствующий персонал прошел обучение в полном объеме, всем необходимым оборудованием и лекарствами арена обеспечена.

Он также рассказал, что за эти дни 8 человек были размещены в карантинные стационары для бессимптомных и с легкой формой коронавируса пациентов.

За сутки в Казахстане выявлены 1062 заболевших COVID-19. Всего за период пандемии в Казахстане выявлено 94 882 заболевших.

В Алматинской области смягчают карантин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства