В Алматы разрабатывается система по выявлению нарушителей масочного режима

Фото: www.kzn.ru

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о цифровых решениях, способствующих борьбе с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.



По словам акима Алматы, в настоящее время тестируется система по выявлению потенциальных нарушителей "масочного режима" в общественном транспорте, которая к тому же позволяет определять, соблюдается ли социальная дистанция между пассажирами.

"Вместе с тем разработано приложение для отслеживания наличия лекарств в аптеках", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

Одно из решений, разработанных алматинскими айтишниками, рекомендовано для применения в масштабах страны. В период действия режима чрезвычайного положения и усиленного карантина основной проблемой, с которой столкнулись предприниматели Алматы, стало ограничение деятельности предприятий и ограничение на передвижение. Для автоматизации сбора, обработки, хранения и публикации данных был разработан портал-интегратор - infoalmaty.kz.

Этот проект является хорошим примером взаимодействия бизнеса и местной исполнительной власти. Данный опыт будет масштабирован на всю республику.

Говоря о дальнейших мерах, Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что у города есть четкий план действий по защите жизни и здоровья жителей Алматы в условиях пандемии.

Выстроена новая модель маршрутизации скорой помощи. Создан институт главных внештатных специалистов по основным клинико-диагностическим направлениям. Произведена централизация общегородской лабораторной сети.

"Мы переходим к реализации второго этапа плана по защите здоровья и охране жизни горожан, который включает комплекс мер по подготовке ко второй волне пандемии, ожидающейся в осенне-зимний период. Будет усилена работа по контролю за очагами, прерыванию цепочек заражения", - сообщил аким города.

Среди мер также планируется создание Центра телемедицинского мониторинга и поддержки пациентов с легким и бессимптомным течением COVID-19 с возможностью видеосвязи для оценки состояния и контролем нахождения на самоизоляции. Кроме того, в планах - создать мобильное приложение для дистанционного отслеживания больных КВИ, находящихся на амбулаторном лечении.

Напомним, с 3 августа 2020 года в Алматы введены дополнительные ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Это меры по обязательному соблюдению требований изоляции на дому лицам с подтвержденным диагнозом КВИ.

При выявлении положительного результата ПЦР-исследования человеку будет под расписку вручаться уведомление о соблюдении установленных правил. Также он будет предупрежден об ответственности (в том числе административном штрафе) и мерах по изоляции, в случае нарушения домашнего карантина. В случае несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель будет оштрафован и помещен в специальный карантинный стационар.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства