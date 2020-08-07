В Костанайской области откроют парки и скверы

Костанай. 6 августа. Kazakhstan Today - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где были рассмотрены вопросы соблюдения карантинных мероприятий, передает Kazakhstan Today.

Архимед Мухамбетов в своем Instagram сообщил, что с учетом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, а также обращений предпринимателей на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции принято решение о следующих послаблениях карантинных мер с 10 августа, при условии сохранения положительной динамики снижения заболеваемости инфекцией:

1) разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров, при этом объекты свыше указанной площади продолжат работу только по принципу "доставки до клиента";

2) разрешить деятельность скверов, парков, в том числе точек торговли, расположенных на их территориях (за исключением работы аттракционов, детских игровых площадок, батутов, проката детских велосипедов, детских машин). Выход группами осуществлять не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

3) в городах области установить график движения общественного транспорта с 06.00 до 21.00.

Субъекты бизнеса смогут начать работу только при неукоснительном соблюдении карантинных мер, для чего мониторинговыми группами в течение ближайших трех дней будет проведена оценка соблюдения требований по предупреждению заболеваемости КВИ.

С текущей недели мы начали проводить системную подготовительную работу (до 17 августа) по приведению всех санитарных норм на предприятиях в соответствии с действующими требованиями. Работа по началу деятельности субъектов бизнеса будет проходить поэтапно", - написал Архимед Мухамбетов.

По итогам заседания внесены соответствующие изменения в постановление главного санитарного врача.

Напомним: число выявленных случаев заболевания в Казахстане выросло до 95 942. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1060 заболевших коронавирусной инфекцией. С положительным ПЦР-тестом на КВИ за сутки скончались 34 человека, с отрицательным - 16 человек.

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