Военные медики РК и РФ приступили к совместной работе по борьбе с КВИ

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В соответствии с договоренностью руководителей оборонных ведомств Казахстана и России о военно-медицинском сотрудничестве в военные клинические госпитали Нур-Султана и Алматы прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, программой пребывания предусмотрено изучение протоколов лечения пациентов, проведение семинаров с консультацией военных врачей и обмен опытом в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

В начале июля московские врачи прибыли в Алматы для борьбы с COVID-19. 11 июля российские коллеги прибыли на помощь в Мангистаускую область. 28 июля врачи из Татарстана прибыли в Жамбылскую область для помощи коллегам в лечении больных коронавирусом и пневмонией.

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