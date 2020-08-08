В России запатентован препарат от коронавируса

Москва. 7 августа. Kazakhstan Today - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg - это полностью отечественная разработка. Ее уникальность состоит в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт. Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину", - сообщается на сайте ФМБА России.

Сообщается, что общее название исходного препарата - "Даларгин", он прежде использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Ученые из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России выяснили, что это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, кроме того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа.

Исследователи ФГБУН "Научный центр биомедицинских технологий" ФМБА России, учитывая перечисленные свойства "Даларгина", использовали его для создания новой лекарственной формы против COVID-19. Свою разработку они назвали "Лейтрагин". В ходе исследований они подтвердили, что "Лейтрагин" способен предотвратить или смягчить "цитокиновый шторм" - массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Цитокиновый шторм" обнаруживался у многих больных тяжелыми формами инфекции в отделении реанимации и являлся неблагоприятным прогностическим признаком. Соответственно, предотвращение или ослабление этого состояния делает прогноз на исход болезни пациента намного более благоприятным.

Как показали исследования, наиболее эффективный способ применения новой лекарственной формы - ингаляция.

В Роспатенте отдельно отмечают, что "Лейтрагин" - сугубо отечественный препарат, он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России. После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве, Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, чтобы врачи с его помощью справлялись с осложнениями, развивающимися у больных с коронавирусной инфекцией и приводящими к летальным исходам.

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