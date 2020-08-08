Бюрабекова объяснила, почему в Казахстане не смогли предотвратить дефицит лекарств

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Как сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, Минздрав пересмотрит прогноз на вторую волну массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

На вторую волну, о которой говорится во всем мире, мы ориентируемся на осенний период. На это время еще наслоятся сезонные заболевания - вирусные инфекции, грипп, парагрипп. Соответственно, из этого расчета и делается прогноз, который мы в ближайшее время озвучим", - сказала Бюрабекова.

Он отметила, что прошлый прогноз был сформирован в июле и теперь требует актуализации в связи с тем, что в РК вводится объединенная статистика, и следует пересчитать все данные по заболеваемости.

Вице-министр также пояснила, почему в ведомстве не смогли вовремя просчитать возможный дефицит лекарств и предотвратить его.

Эта инфекция новая, и весь мир впервые столкнулся с данным видом инфекции. Протокол диагностики и лечения до сих пор меняется в соответствии с лучшими международными практиками… На сегодняшний день протокол лечения до сих пор прорабатывается, перерабатывается. Одни препараты появляются, экспериментально используются, другие уходят из протокола. Поэтому на начало пандемии, к сожалению, таких данных об эффективности тех или иных препаратов не было ни у кого. Все экспериментальным путем применялось и поэтому, возможно, в тот момент такие прогнозы можно было и не сделать", - сказала она.

Бюрабекова отметила, что частный рынок - это розничная сеть (около 8 тыс. объектов), которая находится в бизнесе и не регулируется государством (за исключением формирования предельных цен).

Возможно, те объемы потребления, которые использовались для формирования потребностей розничными аптеками, анализировались на основании предыдущих лет. Никто не мог предположить, что возникнет такой объем продаж именно в июне и июле. Хотелось бы отметить, что действительно было перепотребление лекарственных средств, в том числе и антибактериальных препаратов, потому что амбулаторным пациентам не всем были показаны антибиотики. При коронавирусной инфекции они показаны только при внебольничной пневмонии либо в стационаре, при госпитализации, когда уже инъекционные формы антибактериальных средств применяются", - сказала вице-министр.

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