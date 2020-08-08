Бекшин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Алматы

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - За месяц ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом в Алматы снизился с 4,2% до 1,4%. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

Во время пика заболеваемости 1 человек мог заразить до 4 человек. На сегодня этот показатель снизился до 0,9%. Это свидетельствует о снижении заболеваемости и спаде эпидемии", - пояснил Бекшин.

Отмечается, что на сегодняшний день всего по городу Алматы в нарастании зарегистрировано 12 997 случаев коронавирусной инфекции, из них 7897 подтвержденных симптомных и 5110 бессимптомных случаев.





Из общей заболеваемости по возрастному составу заболеваемость регистрируется в основном среди лиц в возрасте 20-29 лет 21,0%, 30-39 лет - 20,6%, 40-49 лет 17,9%, среди лиц в возрасте 50-59 лет зарегистрировано также 18,5%, и лица в возрасте 60 лет и более составляют 17,7%

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