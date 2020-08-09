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Сагинтаев обратился к алматинцам

08.08.2020, 15:04 22384
Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, передает Kazakhstan Today.
 
На своей странице в Instagram аким призвал не забывать носить маски.
 

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными", – написал он.

 
Кроме того, аким опубликовал видеопризыв с участием звезд Казахстана.
 
Напомним, 7 августа главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин заявил, что в Алматы эпидемия коронавируса идет на спад.
 

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