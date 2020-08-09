Сагинтаев обратился к алматинцам

Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, передает Kazakhstan Today.

На своей странице в Instagram аким призвал не забывать носить маски.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными", – написал он.

Кроме того, аким опубликовал видеопризыв с участием звезд Казахстана.

Напомним, 7 августа главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин заявил , что в Алматы эпидемия коронавируса идет на спад.

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