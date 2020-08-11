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За сутки в Казахстане от пневмонии и коронавируса скончались 35 человек

10.08.2020, 09:45 6616
За сутки в Казахстане от пневмонии и коронавируса скончались 35 человек
coronavirus2020.kz
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки от коронавируса в Казахстане скончались 23 человека, от пневмонии - 12, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 12 летальных исходов, сообщает сайт Coronavirus2020.kz.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших с признаками коронавирусной пневмонии - 13 280 человек, летальных случаев - 164.
 
Кроме того, за прошедшие сутки в стране от КВИ скончались 23 пациента.
 

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