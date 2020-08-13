Кульгинов высказался о возможности возвращения жесткого карантина

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - По словам акима столицы, все зависит от эпидемиологической ситуации, сегодня эпидситуация намного улучшилась, динамика очень позитивная, благодаря своевременно принятым мерам, особенно карантинным, и усилиям наших врачей, передает Kazakhstan Today.

Алтай Кульгинов во время интервью на телеканале "Astana" отметил, что акимат столицы очень серьезно готовится к посткарантинному периоду.

К нам обращаются работодатели, буквально сегодня наши коллеги встречались с представителями торговых центров - учредителями, арендаторами. Мы проводим большую работу со многими предприятиями, и, не дожидаясь завершения карантина, мы уже готовимся к серьезным мерам по соблюдению санитарных норм, например, в торговых центрах. В основном это крытые помещения. Как говорят санврачи и показывает практика, именно в крытых помещениях риск заражения наиболее высок", - отметил аким Нур-Султана.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы санитарные нормы нарушались. Аким подчеркнул, что ответственность за это лежит на администрации торговых объектов.

Алтай Кульгинов призвал не повторять ошибки, допушенные после первого карантина, иначе может вернуться жесткий карантин.

Вы же помните, как больницы были переполнены, обращений в скорую помощь было 4 тысячи на пике, а вызовов свыше 3 тысяч в день. Это какая колоссальная нагрузка для врачей! Еще раз хочу повторить, главная наша ошибка - это нарушение санитарных норм. Вот этого мы не должны допускать. Каждый член общества, каждый горожанин, если будет соблюдать, как мы видим в Японии, в Южной Корее, в Европе", - сказал аким столицы.

Он отметил, что общество извлекло из этого уроки и нарушений меньше становится. Все начали намного лучше соблюдать санитарные нормы.

Мы должны готовиться к осени, к сезону ОРВИ. Риски повышаются в этот сезон, это нельзя игнорировать. Мы открыто об этом говорим, надо быть бдительными", - заключил Алтай Кульгинов.

Межведомственная комиссия (МВК) под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассмотрела комплекс мер по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации и подготовке к поэтапному снятию карантинных мер.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 377 без клинических проявлений. За сутки от коронавируса скончались 22 человека, от пневмонии - 8.

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