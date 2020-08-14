Гуманитарную помощь из ОАЭ распределили по больницам Туркестанской области

Туркестан. 13 августа. Kazakhstan Today - Благотворительную помощь распределяют во все 35 медицинских учреждений региона. В их числе необходимые медикаменты, защитные средства для медицинских работников, медицинские маски, перчатки и антисептические средства. В первую очередь защитные средства выдают медицинским сотрудникам, находящимся на передовой по борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, благотворительный груз, доставленный в Центральную больницу Сарыагашского района, встретила специальная мониторинговая группа.

С момента распространения эпидемии в Туркестанскую область прибыла благотворительная помощь из КНР, России, ОАЭ, Японии, Турции, Южной Кореи, Катара, Узбекистана, Грузии и многих других стран, а также от таких организаций, как ВТО. На сегодняшний день медицинские учреждения области располагают достаточными ресурсами для борьбы с пандемией.

1 августа в Алматы прибыл гуманитарный груз из Китайской Народной Республики, который включает в себя 300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов искусственной вентиляции воздуха.

На середину августа запланирована отправка следующей партии гуманитарной помощи из Германии в Казахстан.

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