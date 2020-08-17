Опубликовано постановление главного санврача Казахстана

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о смягчении карантина, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении, необходимо:

1. Акционерному обществу "Национальная компания "Казахстан темир жолы":

1) приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек);

2) исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить:

1) приостановление междугородних автобусных, микроавтобусных перевозок.

2) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

3) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), кинотеатров, букмекерских контор;

4) запрет деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

5) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

6) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей;

7) запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп. Деятельность дежурных групп детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении комплектации групп не более 15 человек, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

8) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

9) запрет деятельности бассейнов, городских, общественных пляжей, открытых аквапарков;

10) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, соблюдении требований постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №43 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" (далее - постановление ГГСВ РК №43);

11) разрешение деятельности непродовольственных и продовольственных крытых рынков при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

12) разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, СПА0центров, объектов, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, при обеспечении не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

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13) разрешение деятельности детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы - не более 5 человек, по предварительной записи, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

14) разрешение деятельности дежурных групп детских дошкольных учреждений при соблюдении комплектации групп не более 15 человек, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

15) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

16) разрешение деятельности фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров (без бассейнов) по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

17) разрешение деятельности бань, саун (без бассейнов) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

18) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

19) разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

20) разрешение работы общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

21) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

22) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

23) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

24) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 80% с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

25) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий), непродовольственных магазинов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

26) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

27) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

28) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с соблюдением при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43;

29) организация работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, ломбардов с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

30) организация работы ЦОНов с установлением графика работы с 09.00 до 18.00 с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

31) организация работы АО "Казпочта" с ограничением по времени и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №43;

32) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

33) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

34) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

35) введение следующих ограничительных мер в выходные дни:

- ограничение движения общественного транспорта;

- ограничение выхода на улицу лиц старше 65 лет;

- приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

- приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

- приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

- приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;

- приостановление работы общественных бань, саун;

- приостановление работы детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов;

- приостановление работы аттракционов на открытом воздухе.

4. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, департаментам контроля качества и безопасности товаров и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

5. Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, руководители структурных подразделений Министерства обороны, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства управления делами президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

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