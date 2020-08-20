Завершены доклинические исследования казахстанской вакцины против COVID-19

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - На базе лаборатории фармакологических испытаний территориального филиала Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) города Алматы завершены доклинические исследования казахстанской инактивированной вакцины против COVID-19 (QazCovid-in), передает Kazakhstan Today.

Вакцина была тщательно проверена на безопасность и токсическое воздействие на организм животных при введении больших доз. Кроме того, в рамках данного исследования установлено отсутствие аллергической реакции и раздражающего действия в месте введения. Помимо общих методов исследования, уровень безопасности вакцины был подтвержден гематологическими и биохимическими показателями крови. Также дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных", - сообщили в НЦЭЛС.

Результаты доклинического этапа исследования показали, что отечественная вакцина против COVID-19 не является токсичной и может быть применена на людях-добровольцах в дальнейших клинических испытаниях.

Для полной оценки безопасности и эффективности новой вакцины необходимы дальнейшие широкомасштабные клинические исследования, чтобы она могла применяться для вакцинирования казахстанцев. Только после проведения всех этапов исследования можно будет говорить о полной безопасности вакцины", – сообщила Валентина Шнаукшта, кандидат биологических наук, доцент, заведующая алматинской лабораторией фармакологических испытаний РГП на ПХВ "НЦЭЛС и МИ" ККК и БТУ МЗ РК.

Отметим, что все эксперименты были поставлены в собственном виварии Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий на разных видах экспериментальных животных. Лаборатория фармакологических исследований имеет статус международной аккредитации Словацкой национальной аккредитационной службы (SNAS) на соответствие GLP OECD и является единственной лабораторией в Казахстане по проведению исследований биоэквивалентности.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.

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