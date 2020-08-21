В Минздраве РК опровергли слухи о массовом выявлении синдрома Кавасаки у детей

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В последнее время в соцчсетях часто пишут о якобы массовой регистрации синдрома Кавасаки среди детей, переболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В этой связи Министерство здравоохранения сообщает, что в настоящее время во многих странах мира, а также в Казахстане среди детей, заболевших легкой или бессимптомной формой коронавирусной эпидемии, регистрируется многосистемный воспалительный синдром (МВС). Еще его называют синдром Кавасаки. Однако это заболевание носит единичные случаи и не все дети, перенесшие КВИ, обязательно переболеют этим синдромом.

Мультисистемный воспалительный синдром, временно ассоциированный с COVID-19 у детей и подростков, имеет сходство с болезнью Кавасаки, но основные клинические симптомы в значительной степени отличаются. Для болезни Кавасаки характерен ранний детский возраст, а МВС регистрировался также у подростков и молодых людей до 21 года", - рассказала главный педиатр, руководитель Научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева.

По ее словам, МВС - это отложенное иммунологическое явление, связанное с воспалением после перенесенной инфекции COVID-19. Данные воспалительные изменения не являются частыми проявлениями у детей после COVID-19, но возможны и могут протекать в тяжелой форме. Поэтому ранняя диагностика, своевременная медицинская помощь и наблюдение, в большинстве случаев позволяют снизить индивидуальную иммунологическую реакцию у ребенка и привести к выздоровлению.

Основные симптомы у детей, которые могут указывать на МВС:

- температура выше 38,5 в течение 24 часов и более;

- может быть поражение органов дыхания - кашель, одышка;

- сыпь на теле различной степени выраженности: пятнистая, пятнисто-папулезная;

- возможны конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, отеки ладоней, стоп;

- болевые симптомы - в области сердца, за грудиной в животе;

- рвота, тошнота, диарея, боль при глотании.

При подозрении на МВС, ассоциативный с COVID-19, дети должны быть госпитализированы в многопрофильную детскую больницу, где получат полный объем диагностических мероприятий и необходимую терапию", - отметила главный педиатр.

Согласно официальной статистике, с 13 марта по 19 августа в Казахстане зарегистрировано 2 357 детей в возрасте от 0 до 18 лет, заболевших коронавирусной инфекцией. При этом, многослойный воспалительный синдром зарегистрирован у 14 детей. Таким образом, заболеваемость составляет менее 0,6%. Среди них - 5 детей в Нур-Султане, трое уже выписаны с полным выздоровлением домой, по 2 детей в Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях, по одному ребенку в Алматы, Туркестане и Атырауской области.

Все заболевшие дети находятся под наблюдением главных специалистов Министерства здравоохранения и специалистов Республиканского центра. Для их лечения выделены специальные койки, дети обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами", - подчеркнули в МЗ РК.

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