Более 700 медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - 776 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 09.00 24 августа ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 776 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 3 заявкам на случай летального исхода заболевания", - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Алматинской (79), Акмолинской (79) областей, Алматы (74) и Нур-Султана (69), а также Западно-Казахстанской области (67).

Как сообщалось ранее, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"" для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.

В Минтруда напомнили, что в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля в совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения РК и Министра здравоохранения РК от 9 апреля 2020 года "Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции", вышеуказанная выплата полагается:

- медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией - 2 млн тенге;

- семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией - 10 млн тенге.

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