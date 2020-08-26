Жителям ЗКО будут платить за сообщения, где проходит той во время карантина

Уральск. 25 августа. Kazakhstan Today - Жителям ЗКО будут платить за сообщения о тоях и садака во время карантина. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в акимате ЗКО, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", глава области Гали Искалиев отметил, что на премирование жителей ЗКО за сообщение о проведении массового мероприятия уже выделены средства.

У нас есть инструмент для выплаты премий для тех, кто поможет нам, обществу, фиксировать случаи проведения массовых мероприятий. Некоторые будут это называть доносом, но это не так. Это поддержка и помощь обществу. На это заложены деньги. Сегодня комиссия проведет заседание, где определят размер премий и метод доказательства. Люди, которые переживают за здоровье своих родных и не хотят допускать случаи заражения коронавирусной инфекцией, пусть сообщают о проведении тоев и садака в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО или же в департамент полиции. 130 мониторинговых групп не могут с утра до вечера ездить по населенным пунктам и все это фиксировать", - рассказал глава региона.

Также аким ЗКО отметил, что вирус до сих пор присутствует и проблема еще осталась, точного лечения от СOVID-19 не нашли.

Побороть вирус может только общество и сознание каждого из нас", - заключил Гали Искалиев.

Напомним, в Казахстане с 17 по 23 августа зарегистрированы 108 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции.

За сутки 24 августа в РК зарегистрированы 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 112 - с симптомами, 72 - без симптомов. Кроме того, за прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день выздоровевших - 93 405 человек. По данным на утро 25 августа, в Казахстане всего подтверждено 104 902 случая COVID-19.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства