За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 16 человек

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки от коронавируса в Казахстане скончались 9 человек, от вирусной пневмонии - 7, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, за сутки в стране зарегистрирован 531 случай заболевания вирусной пневмонией. Всего с 1 августа зафиксированы 24 632 случая. За прошедший день от данного заболевания скончались 7 казахстанцев, таким образом число летальных случаев от вирусной пневмонии выросло до 278.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8592 человека, среди которых 38 детей. В стационарах находятся 4320 пациентов, на амбулаторном уровне - 4272.

255 человек находятся в тяжелом состоянии, 44 - в состоянии крайней степени тяжести, 46 - на аппаратах ИВЛ", - уточнили в МЗ РК.

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