Второй этап ослабления карантина: какие объекты откроются в РК

Напомним, 26 августа на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Айжан Есмагамбетовой, возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек, а также возобновляются междугородние внутриобластные автобусные, микроавтобусные перевозки.
Также разрешается деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев; религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий.
Возобновляется деятельность бассейнов. Деятельность бассейнов разрешена по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на одного человека.
Разрешается деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек.
Также разрешено посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.
Разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате).
Разрешается функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.
Кроме того, разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей), РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бобек" с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.
Отмечается, что ограничительные меры будут действовать в выходные и праздничные дни: приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков; приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги; приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов; приостановление работы саун; приостановление работы аттракционов на открытом воздухе; приостановление деятельности религиозных объектов.
Напомним, усиленные карантинные меры были введены в Казахстане с 5 июля 2020 года.
По состоянию на 23.59 30 августа 2020 года в Казахстане выявлены 105 795 заболевших коронавирусной инфекцией.
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