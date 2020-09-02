За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 8 человек

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, всего в Казахстане с 13 марта по 1 сентября зарегистрировано 1594 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7379 человека, среди которых 30 детей. В стационарах находится - 3811 пациент, на амбулаторном уровне - 3568. 197 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 - крайней степени тяжести, 42- на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исходов и 16 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 25 724, летальных случаев - 292, выздоровевших - 5591.

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