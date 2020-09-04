За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 12 человек

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, всего в Казахстане с 13 марта по 3 сентября зарегистрировано 1606 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6459 человек, среди которых 34 - дети. В стационарах находятся 3196 пациентов, на амбулаторном уровне - 3263. 171 человек находятся в тяжелом состоянии, 19 - в состоянии крайней степени тяжести, 28 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 571 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 79 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших 26 322, летальных случаев 301, выздоровевших 5773.





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