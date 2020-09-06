Уральск. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане шесть медработников умерли от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Их семьям будет выплачена компенсация в размере 10 млн тенге, сообщает портал " Мой город ".

Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, все, кто принимал непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, своевременно получили выплаты, доплаты и компенсации.

К сожалению, среди наших врачей были заболевшие, они также получили компенсации в размере двух миллионов тенге. Всего более 70 человек получили выплаты. Проводится заседание комиссии, на рассмотрении которой находится материал по шести погибшим медицинским работникам. Их семьи получат по 10 млн тенге", - рассказал Болатбек Каюпов.

По словам главного врача ЗКО, в области имеется более 30 тысяч запасов ПЦР-тестов, сдать их можно в любой поликлинике.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства