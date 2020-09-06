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За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 11 человек

05.09.2020, 12:04 8074
За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 11 человек
Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 сентября зарегистрировано 1618 летальных случаев от коронавируса. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5589 человек, среди которых 29 детей. В стационарах находятся 2839 пациентов, на амбулаторном уровне - 2750. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 – в состоянии крайней степени тяжести, 25 - на аппаратах ИВЛ.
 
За прошедшие сутки зафиксировано 397 случайев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 43 человека выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших 27 200, летальных случаев 310, выздоровевших пациентов 5874.
 

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