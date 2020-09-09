В Туркестанской области готовятся к новой волне КВИ

Туркестан. 8 сентября. Kazakhstan Today - На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в Туркестанской области стабильная. Тем не менее во всех лечебных учреждениях области утверждена работа по борьбе с коронавирусной инфекцией, проводится подготовительная работа к возможной второй волне Covid-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области со ссылкой на областное управление охраны общественного здоровья, для этой цели из местного бюджета и по линии гуманитарной помощи было приобретено и получено около 800 кислородных концентраторов. Количество кислородных точек в палатах интенсивной терапии доведено до полутора тысяч.

Кроме того, с учетом эпидемиологической ситуации между медицинскими организациями области и ТОО "СК-Фармация" заключены дополнительные договора на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. Специалисты уже обеспечены средствами индивидуальной защиты сроком на 2 месяца.

Наряду с этим, в области функционируют 12 лабораторий общей мощностью около трех тысяч проб на коронавирусную инфекцию в сутки. В настоящее время в регионе протестировано более 130 тысяч человек.

Отметим, что с начала пандемии по области зарегистрировано 3343 случая заболевания Covid-19, выздоровели 96% больных, или 3210 человек. На сегодня прирост заболеваемости снизился до 0,1% за сутки, отмечается снижение заболеваемости.

Следует подчеркнуть, в целях борьбы с эпидемиями коронавируса и пневмонии в организациях первичной медико-санитарной помощи действуют 380 мобильных бригад, состоящих из врачей и медицинских работников среднего звена. Помимо этого, в инфекционных больницах области подготовлено 600 коек для госпитализации больных с коронавирусом. Более того, в Туркестане ведется строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек.

4 сентября глава государства в ходе встречи с акимом ВКО подчеркнул необходимость повышения потенциала здравоохранения в регионе и подготовки к возможной второй волне пандемии коронавируса.

19 августа сообщалось о готовности медицинских организаций Алматинской области к новой волне КВИ.

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