За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 7 человек

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 сентября зарегистрировано 1646 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4810 человек, среди которых 35 детей. В стационарах находятся 2680 пациентов, на амбулаторном уровне - 2130. 136 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 28 228, летальных случаев - 316, выздоровевших - 6546.

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