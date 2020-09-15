За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 11 человек

Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 7 пациентов с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 сентября зарегистрирован 1671 летальный случай от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4557 человек, среди которых 37 детей. В стационарах находятся 2306 пациентов, на амбулаторном уровне - 2251. 121 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки зафиксировано 77 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 30 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 29 658, летальных случаев - 328, выздоровевших - 6853 человека.

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