За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 7 человек

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 сентября зарегистрирован 1675 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4409 человека, среди которых 37 детей. В стационарах находятся – 2362 пациента, на амбулаторном уровне - 2047.
124 человека находятся в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 29 666, летальных случаев - 331, выздоровевших - 26 335.
По состоянию на 23.59 14 сентября в Казахстане выявлены 106 920 заболевших коронавирусом.
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