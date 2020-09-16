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За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 7 человек

15.09.2020, 09:43 8398
За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 7 человек
Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 3 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 сентября зарегистрирован 1675 летальных случаев от коронавируса. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4409 человека, среди которых 37 детей. В стационарах находятся – 2362 пациента, на амбулаторном уровне - 2047.
 
124 человека находятся в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 29 666, летальных случаев - 331, выздоровевших - 26 335.

 

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