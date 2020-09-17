Сагинтаев рассказал, будут ли работать ТРЦ в выходные

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире программы "Акимат Live" на телеканале Алматы, рассказал будут ли в городе в выходные дни работать ТРЦ, передает Kazakhstan Today.

Я понимаю суть вопроса и пожелания наших бизнесменов. Но мы все помним, помним, когда ЧП прошло и мы открыли ТРЦ, даже месяца не поработали - снова закрыли. Конечно, хочется быстрее начать работать и зарабатывать, но стоит ли все это того, чтобы опять закрываться на месяц-полтора. Опять будет безработица. Поэтому лучше немного подождать, посмотреть, если дальше все будет стабильно, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ТРЦ работали", - сказал аким.

Напомним, в Алматы с 31 августа возобновили деятельность около 600 объектов.

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