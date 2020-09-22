В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 5 человек

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 сентября зарегистрировано 1699 летальных случаев от коронавируса.





На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3667 человека, среди которых 36 детей. В стационарах находятся 1873 пациента, на амбулаторном уровне - 1794.





97 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 17 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 62 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 40 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 148, летальных случаев - 344, выздоровевших - 26 709.

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