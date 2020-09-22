Двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты сформируют к 1 октября в Костанайской области

Костанай. 21 сентября. Kazakhstan Today - Двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты формируют в больницах Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил глава областного управления здравоохранения Вячеслав Дудник, ситуация по лекарственному обеспечению в Костанайской области стабильная. Возникают только вопросы по доставке препаратов, произведенных в других странах, из-за введенных ограничительных мер в период эпидемии.

Запас основных медикаментов по 85 наименованиям, входящим в протокол лечения COVID-19, постоянно пополняется: антибиотиков имеется на 60 дней (Цефтриаксон - 155 тыс. флаконов, Левофлоксацин - 9 тыс., Цефепим - 21 тыс.); антикоагулянтов на 50 дней (Клексан - 10 тыс. шприцев, Фраксипарин - 4 тыс. шприцев, Гепарин - 18 тыс. флаконов); гормональных - на 50 дней (Преднизолон - 107 тыс. ампул, Дексаметазон - 79 тыс. ампул). К 1 октября сформируется 2-месячный запас медикаментов", - сообщил В. Дудник.

По его данным, из специфических противовирусных препаратов в медорганизациях имеются препараты Фавипиравир и Ремдесивир.

По заключенным договорам с "СК-Фармация" отгружено 27 тыс. таблеток Фавипиравира и 432 флакона Ремдесивира. Кроме того, по линии гуманитарной помощи получено 464 упаковки Фавипиравира", - сообщил В. Дудник.

Он отметил, что остаток по средствам защиты оценивается в 46 дней. В частности, в распоряжении медиков 46 тыс. одноразовых и 6,5 тыс. многоразовых костюмов, 2 млн. масок, 250 тыс. перчаток. Проводится дополнительный закупка еще 14 тыс. костюмов.

Тем временем готовность больниц к вероятной второй волне подъема заболеваемости КВИ проверяет группа общественного контроля. Данная группа из представителей гражданского общества создана в рамках меморандума Минздрава и МИОР.

Группа посетила уже 5 районов области, сообщила корреспонденту агентства член группы Гульмира Капенова. Охвачены южные регионы, в планах в следующие две недели завершить осмотр больниц во всех районах области. Общественники проверяют готовность больниц безукоризненно исполнять алгоритм работы с инфекционными больными.

Если сравнивать с первой волной, то на данную минуту мы видим готовность №1. Все склады забиты лекарствами. Я смотрю по платным, бесплатным лекарствам, СИЗы (средства индивидуальной защиты) для врачей, медсестер, смотрю журналы, гуманитарную помощь - сколько ее дошло до каждой сельской больницы. Заходим в инфекционные палаты, которые сейчас готовят для больных во вторую волну. Все палаты сейчас уже оборудованы концентраторами, кислородом. Смотрим питание. Проблемы первой волны полностью учтены", - сообщила Г. Капенова.

В частности, в Аркалыке впервые устанавливают аппарат компьютерной томографии, что позволит на месте делать диагностику жителей трех самых отдаленных южных регионов. Как отметила Г. Капенова, идет работа над кадровым вопросом. По ее данным, 50 новых врачей приступили к работе в области. В то же время идет работа по обучению медиков инфекционным протоколам.

По обучению врачей ведется работа - мне показывают в больницах. Сейчас всех врачей общей практики, любой специализации через телемедицину обучают ежедневно по протоколам лечения COVID-19, согласованным с врачами Екатеринбурга, Челябинска, Москвы", - отметила Г. Капенова.

Добавим, что в Костанайской области с начала года было развернуто 2188 карантинных, провизорных и инфекционных коек. В данный момент, как сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Анжела Бексултанова, работает 291 инфекционная койка. Заполнение -

36,7%.

В то же время в планах облздрава развернуть провизорные стационары в приграничных регионах, завершается строительство многопрофильной инфекционной больницы на 200 коек в областном центре.

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