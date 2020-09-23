В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 5 человек

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 сентября зарегистрировано 1703 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3611 человека, среди которых 36 детей. В стационарах находятся – 1897 пациентов, на амбулаторном уровне - 1714.
100 человек находятся в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии крайней степени тяжести, 19 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 21 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 374 заболевших коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 30 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31 168, летальных случаев - 345, выздоровевших - 26 739.
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